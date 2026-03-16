タレントの香坂みゆきが７日までにＳＮＳを更新。自身の２０歳当時の写真を披露し、話題になってる。香坂はインスタグラムに「２０歳と６０歳渡辺達生さんたっちゃんが撮ってくれた私」とつづると、自身が２０歳と６０歳の時の写真をそれぞれ投稿した。２０歳当時の写真では香坂が海で遊ぶ様子が写し出されており、無邪気な表情のショットとなっている。この投稿に「変わらず可愛だねー」「若い頃はビーバーちゃんみたい