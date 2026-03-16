米映画芸術科学アカデミーが主催する第９８回アカデミー賞の発表・授賞式が１６日（現地時間１５日）、米ロサンゼルスのドルビーシアターで行われ、「ワン・バトル・アフター・アナザー」（ポール・トーマス・アンダーソン監督）が作品賞や監督賞など、６部門を受賞した。監督賞を受賞したアンダーソン監督は「一生懸命努力をしました。光栄な賞を受賞することができ、アカデミーに感謝します。いつになっても心の中で『本当に