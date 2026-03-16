西鉄天神大牟田線で、LINE FRIENDSのキャラクターが描かれた電車が16日から運行されています。西鉄福岡（天神）駅に登場した特別ラッピング電車には、LINE FRIENDSのキャラクターのほか、去年開業したワンビルやシーサイドももちエリアといった、福岡の街並みが描かれています。 今回のラッピングは、西鉄と「LINEヤフーコミュニケーションズ」がデジタル技術の活用に関する連携協定を結んで5周