１９６５年創業の株式会社土屋鞄製造所は、新型コロナウイルス感染症の流行により、日常の行動が大きく制限された２０２０年に小学校へ入学した子どもたちがこの春卒業する。このことを踏まえ、小学校生活についてのアンケート調査を小学５、６年生の子どもを持つ保護者３９５人に、２月２７日〜３月５日までインターネット調査を行った。２０２０年から世界的に流行した新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ―１９）により、