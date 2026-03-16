香川県警察本部 香川県善通寺市の国立病院機構「四国こどもとおとなの医療センター」に勤務する徳島市の医師の男（44）が性的姿態等撮影の疑いで香川県警に逮捕されました。 警察によると男は2026年1月ごろ、善通寺市の医療機関内で、正当な理由がないのに動画撮影状態の携帯電話機を使って女性を撮影した疑いが持たれています。男は2026年2月に沖縄県を旅行中、那覇市の商店街の路上で女子高校生のスカート