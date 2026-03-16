昨年１２月２３日に死去した男子ゴルフ界のレジェンド、尾崎将司（本名・尾崎正司）さんのお別れの会が１６日、東京・帝国ホテルで行われ、約１０００人が参列した。国内男子ツアー２０勝の石川遼（カシオ）が取材に応じ、尾崎さんへの思いを語った。自身が優勝する度に尾崎さんに電話で報告していたが、最後に直接会ったのは２０１９年頃だったといい「元気なジャンボさんのイメージしかないので、信じられない」と神妙に語っ