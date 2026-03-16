福岡市は、中東情勢の緊迫化を受け、資金繰りの相談を受け付ける中小企業向けの窓口を16日から設置しています。 中小企業向けの特別相談窓口は、福岡商工会議所ビルの「福岡市中小企業サポートセンター」に設けられました。中東情勢の緊迫化による原油価格の高騰を踏まえ、不測の事態の際、通常とは別枠で融資を受けられるセーフティネット保証制度の利用を検討するなど、主に資金繰りについて相談を受け付け