◇大相撲春場所９日目（１６日、エディオンアリーナ大阪）大相撲の元大関・若嶋津の日高六男さんが肺炎のため死去してから一夜明けた１６日、２０２１年１２月に、日高さんから年寄「二所ノ関」を継承した二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）が、大相撲春場所９日目が行われたエディオンアリーナ大阪で取材に応じた。悲報は昨夜にインターネットでのニュースで知ったという。「体調がずっと悪そうだった。色々思い出す」としのんだ