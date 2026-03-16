第3世代となるエアフリーが杉並区を走るクルマの安全性は年々向上している。しかしながらその走りを支えているのが、タイヤであることは変わらない。ただ、どんなに素晴らしいタイヤを履いても、空気圧が適正でないと、本来の性能を発揮できないばかりか、最悪の場合事故につながる。【画像】ブリヂストンのエアレスタイヤ『エアフリー』を装着するグリーンモビリティ全5枚こうした課題を解決するために、タイヤメーカーは以前か