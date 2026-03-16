日本相撲協会は16日、に肺炎のため3月15日に死去した元大関・若嶋津の日高六男（ひだか・むつお）さん（享年69）の葬儀日程を発表した。春場所千秋楽翌日の23日午後6時から通夜、24日午前10時から葬儀をいずれも千葉県市川市の昭和セレモニー・シティーホール市川（電）047（704）1000で営む。喪主は妻の日高みづえさん。