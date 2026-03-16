スターバックスが展開するカスタマイズ型フローズンフルーツビバレッジ『My フルーツ3 フラペチーノ』に、新作『完熟白桃』が18日より全国の34店舗で登場する。熟した白桃の甘さと香りを生かした素材を加え、好みに合わせて楽しめるフルーツカスタマイズ体験を拡充する。【画像】話題の”アサイー”も！自分好みのフルーツドリンクが楽しめる『My フルーツ3 フラペチーノ』は、“フルーツで遊びつくす”をコンセプトに、4つの