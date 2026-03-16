ドミニカ共和国戦に先発した米国のスキーンズ＝マイアミ（共同）【マイアミ共同】ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は15日、米マイアミのローンデポ・パークで準決勝1試合が行われ、2大会ぶり2度目の優勝を目指す米国がドミニカ共和国に2―1で競り勝って3大会連続の決勝進出を果たした。米国は強打の相手に対し、昨季サイ・ヤング賞（最優秀投手賞）に輝いたスキーンズ（パイレーツ）が先発して五回途中まで1失点と粘