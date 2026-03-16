プロ野球日本ハムは16日、球団の全株式を親会社の日本ハムが取得したと発表した。球団は日本ハムの完全子会社となる。これまでは日本ハムが全株式の74％を保有。札幌ドームや北海道新聞社、北海道銀行などが保有していた残りの26％を13日に取得した。親会社の日本ハムは公式サイトで「一層機動的な経営判断と運営体制の整備が必要であるとの判断から、北海道日本ハムファイターズの株式を100％取得し、完全子会社化することを