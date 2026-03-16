【WRC 世界ラリー選手権】第3戦 サファリ・ラリー・ケニア（デイ4／3月15日）【映像】話題を呼んだ異例の光景（実際の様子）15日、世界ラリー選手権（WRC）第3戦「サファリ・ラリー・ケニア」の最終デイ4が行われ、トヨタの勝田貴元が日本人として34年ぶり、自身初のWRC総合優勝を飾った。この歴史的快挙の直前、勝田がまだ走行中に異例の光景が捉えられていた。最終のパワーステージ（SS20）は走行距離10.2km。直前のSS19を終