3月14日（土）〜3月15日（日）に、テレ東人気番組のブースでウェルビーイングを体感できる「テレ東 ウェルビーイングってなんだ？パーク」（東京ドームシティ・セントラルパーク）が開催。3月15日（日）に「『一緒にダンス』って、なんかいい。KIDS B HAPPYステージ」（MC：郄橋大悟テレビ東京アナウンサー）が行われ、ダンスと音楽で子どもたちの夢を応援する「EXILE B HAPPY」から中務裕太（GENERATIONS）と木村慧人（FANT