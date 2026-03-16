2026年2月26日（木）、テレビ東京は、「大丸松坂屋百貨店」と共同で、広報・マーケティング担当者を対象とした特別セミナー「なぜ、老舗百貨店が『バズ動画』を作るのか？-混沌のSNS界に舞い降りた新たな選択肢！『大丸松坂屋百貨店』の秘密を大公開-」（MC：林克征 テレビ東京IP事業局プロデューサー後援：港区立産業振興センター）を開催。老舗百貨店が、なぜ今、TikTokやYouTubeショートで数千万再生を叩き出す「動画制作集団