「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週木曜深夜0時）。3月12日（木）の放送は、「じっくり通販 レジェンド松下SP」をお届け！【動画】“コーティングなし”なのにくっつかない！TV初登場 驚異のフライパンこれまでの「じっくり通販」で数々の爆売れ記録を打ち立ててきた、“通販界の生ける伝説”レジェンド松下が、オススメの商品をプレゼンする。※前編はこちら！ナノロータスパン今回、TV通販初登場となる「ナ