日本車をこよなく愛するアメリカ・テキサス州在住の米国人YouTuber・スティーブが3月6日、公式YouTubeチャンネル「スティーブ的視点 Steve's POV」を更新。「大阪オートメッセ2026」を訪れ、ダイハツブースで注目を浴びたデコトラ仕様の軽トラックをレポートした。 （関連：【画像あり】スティーブが大興奮したダイハツの“軽デコトラ”） スティーブは流暢な日本語で車関連の日