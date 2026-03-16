私はユウコ。この春、長男が幼稚園を卒園し、入れ替わりで次男が入園しました。長男が卒園して、1か月が経った頃、犬飼さんというママ友から同窓会をしたいという連絡がありました。彼女は明るくて行動力のあるムードメーカー。園のことにも詳しく、保護者からも信頼されていました。でも今回の同窓会の提案には、園のルールに反する問題があり、私はどう対応すべきか悩んでいます。なぜなら卒園した幼稚園には、厳格なルールがあ