3月14日に水道管が破損した影響により、呉市の一部では16日も5900世帯を対象に断水が続いています。呉市の音戸・倉橋地区では16日も午前7時から、11か所に給水所が設置され、朝から多くの住民が訪れていました。■地域住民「トイレが困るわね。なんとかしてもらわんといけん。」断水は14日、江田島市から音戸・倉橋地区へつながる水道管に亀裂が入り、水が漏れ出したことにより発生しました。断水の影響により、この地区では16