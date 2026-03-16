広島市の植物公園では、早くもソメイヨシノが開花し春の訪れを告げています。広島市佐伯区の植物公園では、30本のソメイヨシノがつぼみを膨らませています。そのうち、ビニールで覆うなどして成長を早くした1本が、3月14日に花を咲かせました。例年よりおよそ1週間早い開花です。■広島市植物公園 栽培展示課濱谷修一 課長「良い天気の下で桜の花を純粋に楽しんでいただけたら。いろんな種類の桜があるので、それぞれ