去年9月、長崎市の女神大橋で大型トレーラーが普通乗用車に追突した事故で、それぞれの運転手が書類送検されました。 事故は去年9月、長崎市の女神大橋で大型トレーラーが普通乗用車に追突し、トレーラーの運転手が海に落下して死亡しました。 警察は16日、橋の上に停止していた普通乗用車の男性運転手(22)を過失運転致死の疑い、トレーラーの運転手(当時50)を過失運転致傷の疑