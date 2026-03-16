今季から米女子ツアーに参戦し、初戦でトップ10入りを果たした原英莉花。長い手足を生かした圧倒的な飛距離が武器の彼女のスイングをプロコーチの南秀樹が分析。我々が参考にしたいポイントも教えてもらった。【連続写真】ダウンからの“浅い沈み込み”に注目！ 原英莉花の最新スイング◇◇◇173センチの長身から繰り出される飛距離が魅力の選手。現在のスイングからは、調子の良さが感じられます。まずはバックスイング。両ヒ