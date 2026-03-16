3月16日未明、熊本市で住宅が全焼し、焼け跡から性別の分からない1人の遺体が見つかりました。 【写真を見る】87歳女性が1人で暮らす住宅全焼焼け跡から性別不明の遺体見つかる熊本市北区 警察と消防によりますと3月16日午前4時半ごろ、熊本市北区楠で「隣の家が燃えている」と、近くに住む人から119番通報がありました。 記者「通報から約1時間が過ぎたところです、消防隊員が建物の中に入って行くのが見えます」 消防が