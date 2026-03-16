2月に熊本県内で倒産した企業の負債総額は2億5400万円で、前の年の同じ時期を下回りました。 民間の信用調査会社、帝国データバンク熊本支店によりますと、2月に1000万円以上の負債を抱えて倒産した県内の企業は6件、負債総額は2億5400万円でした。 倒産件数、負債総額は、共に前の年の同じ時期を下回ったということです。 業種別では建設業と小売業が2件ずつで、倒産理由は6件すべてが「販売不振」でした。 帝国デ}