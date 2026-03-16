大阪・梅田で、鋼鉄管が地中から突き出た問題で、市は周辺の地盤改良が終わったと発表しました。ボーリング調査を行って地盤の強度を確認した上で、「新御堂筋」の下道の通行止めを一部解除するか検討する方針です。 今月１１日、大阪・梅田の「新御堂筋」の下道で、下水道工事のための鋼鉄管が一時地上約１３メートルの高さにまで突き出しました。 市は地盤が緩んでいる可能性があるとして、周辺に穴を掘り、