熊本県のJR豊肥線・原水駅周辺の発展や半導体関連の人材育成などに向けて、熊本大学と菊陽町が協定を結びました。 【写真を見る】熊本県菊陽町 “JR豊肥線の新しい駅” 周辺に「知の集積エリア」熊大と協力し半導体の研究・サテライト施設など誘致へ 3月16日の締結式には、熊本大学の小川久雄学長や菊陽町の吉本孝寿町長などが参加しました。 菊陽町は、JR豊肥線の三里木駅と原水駅の間に設置される予定の新しい駅を中心とし