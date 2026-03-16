あの人気マスコットの活動再開がサプライズで発表されました。15日、神宮球場で行われた東京ヤクルトスワローズとオリックス・バファローズのオープン戦。試合後の出陣式では、ヤクルトの池山監督が今シーズンへの意気込みを語りました。東京ヤクルトスワローズ・池山隆寛監督：去年は寂しい思いをさせてしまったが、今年はみなさんが笑顔になるように頑張っていくので応援よろしくお願いします。そして、サプライズがあったのは出