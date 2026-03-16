問1 高市内閣を支持するか。（カッコ内は2月の調査）支持する 67.1%（72.0%）支持しない 28.5%（22.8%）わからない・言えない 4.4%（5.2%）問2-1 高市内閣を支持する理由は。（問1で「支持する」と答えた人への質問）高市総理の人柄が信頼できるから 18.0%政策に期待す