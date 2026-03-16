東京・上野で4億円以上の現金を奪ったとして逮捕された男らの中に、3つの異なる暴力団の傘下の幹部がいることがわかりました。警視庁は全員をまとめる「首謀者」がいる可能性があるとみています。警視庁によりますと、指示役とみられる狩野仁琉容疑者や、実行役の伊藤雄飛容疑者、準備役の福原健光容疑者ら7人は、ことし1月、台東区東上野の路上で現金およそ4億2300万円を盗んだ際に男性に暴行を加えた疑いがもたれています。その