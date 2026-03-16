アメリカのトランプ大統領は15日、ホルムズ海峡での船舶の護衛について、およそ7か国と協議中だと明らかにしました。トランプ大統領「ホルムズ海峡の警備については、各国と協議を進めている。役割を果たすのは彼らだ。我々が海峡経由で輸入するのは1〜2％程度だが、中国は約90％だ」トランプ大統領は、ホルムズ海峡の安全を確保するため、日本や中国、フランス、韓国、イギリスを名指しして艦船の派遣を求めていましたが、15日、