韓国・ソウルで発生した日本人の親子2人が巻き込まれたカプセルホテルの火事で、ホテルに火災対策のスプリンクラーが設置されていなかったことが分かりました。おととい、ソウル中心部の明洞近くにあるカプセルホテルから火が出て10人がけがをし、巻き込まれた日本人親子2人のうち50代の母親が現在も意識不明の重体です。ソウル市中区によりますと、このホテルには、スプリンクラーが設置されていませんでした。このホテルは、設置