東京・台東区で約4億2000万円が奪われた事件で、実行役2人の関係先からあわせて1200万円が見つかりました。山口組系の暴力団幹部・狩野仁琉容疑者（21）ら7人は1月、台東区の路上で4億2300万円を奪い、男性（43）に催涙スプレーを吹きかけるなどした疑いが持たれています。その後の取材で、実行役の伊藤雄飛容疑者（27）の関係先から1000万円が見つかり、村田亜怜容疑者（27）の交際相手の自宅からも200万円が押収されたことが分か