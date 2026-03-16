嘉之助蒸溜所は4月1日から順次、数量限定品「嘉之助シングルモルト IPA CASK FINISH」(1万1,550円)を発売する。嘉之助シングルモルト IPA CASK FINISH同商品は、キーモルトである「焼酎リチャー樽原酒」を、2種のダブルIPA樽でカスクフィニッシュした原酒をヴァッティングして仕上げたもの。この開発は、クラフトブルワリーから寄せられた「嘉之助の樽でビールを熟成させたい」という声から始まった。かつてウイスキーを熟成してい