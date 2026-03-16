2026年4月5日より放送開始するぴえろ魔法少女シリーズ最新作、TVアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』のプレミア上映会が3月15日、東京・丸の内ピカデリーにて開催された。本作は、『魔法の天使クリーミィマミ』をはじめとした「ぴえろ魔法少女シリーズ」の28年ぶりとなる完全最新アニメ。無邪気な小学生・野々山 風と、頑張り屋さんの中学生・野々山 流の姉妹が、魔法の力であこがれていた大人の姿に変身し、アイドルとして活躍す