【Fate/EXTRA Record】 発売時期：未定 バンダイナムコエンターテインメントは3月16日、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch/PC向けRPG「Fate/EXTRA Record」の販売中止を発表した。 「Fate/EXTRA Record」は、2010年に発売されたPSP向けRPG「Fate/EXTRA」のフルリメイク作品。元々は2025年発売予定とされていたが、品質向上を理由に2026年春へと発