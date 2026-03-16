大正製薬は、「睡眠の質」に関する調査結果を2026年3月13日に発表した。本調査は2026年3月、全国の20代〜60代の男女1,000人を対象に、インターネット調査にて行われた。3月13日の世界睡眠デーおよび3月18日の「睡眠の日」に合わせ、健康寿命の土台となる睡眠について調査を行った。その結果、多くの人が質を下げる習慣を自覚している一方で、過半数が改善グッズへの投資経験がないという実態が明らかになった。○約3割が「寝る直前