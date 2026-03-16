メ～テレ（名古屋テレビ） アメリカのTIME誌が発表した「世界で最も素晴らしい場所」100選に三重県伊勢市の伊勢神宮が選ばれました。 アメリカの雑誌「TIME」は12日、2026年版の「世界で最も素晴らしい場所」を発表し、そのうち「訪れるべき場所」部門50選に伊勢神宮が選ばれました。 TIME誌では20年に1度社殿を新しく造り替える2033年の「式年遷宮」に向けて今年5月から行われる材木を運び入れる行事「お木曳」が紹