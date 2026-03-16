【新興国通貨】ドル人民元は６．９０００元を挟んでの推移＝中国人民元 週明けのドル人民元は６．９０００元を挟んでの推移。朝の中国人民銀行による対ドル基準値は３営業日連続で前日より元安の設定。一方１１時の中国小売売上高、鉱工業生産は好結果で元高材料となっており、ドル人民元は大きな動きにならず。 対円では朝の円高局面で２３円１０銭割れも、すぐに戻す展開。先週金曜日の安値も下回っておらず、落ち着いた