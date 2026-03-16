東京午前のドル円は１５９．２６円付近まで下げた後、１５９円半ばで下げ渋り。時間外取引でニューヨーク原油４月限が１０２．４４ドルまで上昇した後に上げ幅を消したことを手掛かりにドル売りとなったが、ドル円の下値は広がらず、１６０円の大台を視野に入れた展開が継続。米国を中心とする艦隊がホルムズ海峡を航行するタンカーの護衛を開始する見通しであることが原油相場を圧迫しているものの、米国や英