１６日前引けの日経平均株価は前営業日比６８１円１９銭安の５万３１３８円４２銭と大幅続落。前場のプライム市場の売買高概算は１１億１４５３万株、売買代金概算は３兆２３７１億円。値上がり銘柄数は４６２、対して値下がり銘柄数は１０６７、変わらずは６３銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は大荒れ模様の地合いとなった。朝方安く始まった後すぐに買い戻しが入り、プラス圏に浮上したが上値では売りが厚く急速に