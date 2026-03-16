NZドル、対ドルで０．５８１０ドル台まで上昇、インフレ警戒＝東京為替 NZドルが上昇し、朝の0.5778ドルから0.5811ドルを付けた。ブレマンNZ準備銀行（中央銀行）総裁が、財務相と会談し、インフレへの警戒などを示したとの報道がNZドル買いを誘っている。次回理事会は据え置き見通しがほとんどであるが、利上げ見通しがごくわずかながら増えてきている。 NZDUSD0.5811NZDJPY92.70