「『ガールズ＆パンツァー最終章』第5話」ティザービジュアル (C)GIRLS und PANZER Finale Projekt 「『ガールズ＆パンツァー最終章』第5話」の上映日が10月9日に決定。第5話では通常上映に加えて「ガールズ＆パンツァー」シリーズでは初の試みであるDolby Cinemaでの上映や、これまでも実施してきたDolby Atomos、4DX、MX4Dの全5形態での上映を同日より一挙展開する。