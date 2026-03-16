大阪・ＡＢＣテレビのバラエティー番組「探偵！ナイトスクープ」（金曜・午後１１時１７分）で４代目秘書を務めている同局（朝日放送）の増田紗織アナウンサーが１６日、自身のインスタグラムを更新し、退社を報告した。「いつもあたたかいコメントをありがとうございす。この度３月末をもって７年間お世話になった朝日放送テレビを退社することになりました」と明かし、「様々な挑戦や経験をさせて頂き、朝日放送テレビには本