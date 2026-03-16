◆ＷＢＣ準決勝ドミニカ共和国１―２米国（１５日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ドミニカ共和国が米国との大一番に敗れ、準決勝で敗退した。序盤から激しい攻防が続いた。まずば両チーム無得点の２回２死でドミニカ共和国のカミネロが米国先発のスキーンズから左翼席へソロアーチ。今大会のチーム１５本目となる一発が飛び出して先制に成功した。ドミニカ共和国の先発セベリーノは３回まで無失点と好投。し