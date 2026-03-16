１５日、太原衛星発射センターから打ち上げられた運搬ロケット「長征６号改」。（太原＝新華社配信／尚宇航）【新華社太原3月16日】中国は15日午後9時22分（日本時間同10時22分）、リモートセンシング衛星「遥感50号02」を搭載した運搬ロケット「長征6号改」を山西省の太原衛星発射センターから打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。衛星は主に国土資源調査や農作物の収穫予測、防災・減災などに用いら