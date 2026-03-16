バレンタインに気持ちを伝えてくれた、ひかり。ひかりからチョコをもらったことで、それまで平凡だった俺の人生が一気にバラ色に染まっていきました。妻との生活にはなんの不満もないけれど、刺激もない。このままつまらない日々を消費していくだけでいいのだろうかと気持ちを燻らせていたとき、ひかりから想いを寄せられていることを知りました。正直、いつ惚れられたのかわからない。いつの間に？いやでも、そうか、あの時かもし