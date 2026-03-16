3月9日（月）に放送された「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）でMCのDAIGOが、2歳の長男から言われてうれしかったひと言を明かした。 ©ABCテレビ この日のテーマは「ご飯がすすむ魚料理」。淡泊な“たい”に、コクのある“白みそマヨソース”で食べごたえをプラスした一皿「鯛のスパイス味噌焼き」を辻調理師専門学校の大西章仁先生から教わった。