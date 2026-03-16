アニメ映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』（1月30日公開）の新たな入場者特典が発表された。20日より8週目入場者プレゼント「キャラクターデザイン：工原しげき描き下ろしイラストカード」が配布される。【画像】そのキャラ描くの！？新たな特典『閃光のハサウェイ』イラストカード特典は本作のキャラクターデザインを務める工原しげきさんによる、マフティーのメンバーそれぞれが日常を過ごす姿を描い