8年半の沈黙を経て、再び歩みを始めた5人組ロックバンド「Sadie」。昨年末にはセルフカバーアルバム「THE REVIVAL OF MADNESS」を発表し、全国ツアーも完走した。再始動の核心と、3月18日に月控えるZepp Shinjuku公演への思いについて、ギタリストの剣がオンラインインタビューで語った。（ヴィジュアル系特集取材班）「Sadieは同じ5人じゃないとSadieじゃない」再始動できた最大の理由を問うと、間髪入れずにそう返ってきた